行列のできる塩パン店「SiOKUMA BAKERY」が熊本宇土にオープン
R&Iカンパニーリミテッドは3月5日、松本商店とフランチャイズ契約を締結し、焼き立て塩パンとスコーンの店「SiOKUMA BAKERY」熊本宇土店をオープンする。
SiOKUMA BAKERY
北海道発の「SiOKUMA BAKERY」は、連日大行列を作る人気の"塩パン"専門店として知られ、SNSでも話題を集めている。人気の秘密は、北海道産小麦の「みのりのちから」や「はるきらり」を使用した独自のプレッツエル風生地にあり、一般的な塩パンとは異なるもちもちとした食感が特徴。
本店行列の様子
看板商品の塩パン(270円)に加え、熊本宇土店限定メニューとして粗挽き肉の旨味が詰まった「あらびきミートのボロネーゼ塩パン」(340円)も登場する。「ふわふわ生クリーム」(350円)、「あんバターサンド」(390円)、「トリュフ塩」(320円)なども取りそろえる。
名物塩パン
