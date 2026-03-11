全商品20%OFF！スティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」累計60万本突破記念セール開催
EPICは3月2日から、全商品を20%OFFで提供する「アニバーサリーキャンペーン」を、公式サイトにて開始した。期間は3月15日まで。
あるちゅーる「マスカット」
同キャンペーンは、同社が展開する日本初のスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」のヒットを受けて実施するもの。
適度なアルコール度数と果汁感のある「あるちゅーる」は、発売から1年で累計60万本および全国2,000店舗導入を突破した。従来の「強いお酒のショット」に代わる新しい盛り上げアイテムとして定着している。
セール対象商品っは、定番の「マスカット味(アルコール度数15%)」、爽やかな「レモン味(アルコール度数15%)」、フルーティーな「ピーチ味(アルコール度数10%)」、最新の「ブルーベリー味(アルコール度数10%)」、全種試せる「4種類のアソートセット」。
あるちゅーる「マスカット」
同キャンペーンは、同社が展開する日本初のスティック型アルコールゼリー「あるちゅーる」のヒットを受けて実施するもの。
適度なアルコール度数と果汁感のある「あるちゅーる」は、発売から1年で累計60万本および全国2,000店舗導入を突破した。従来の「強いお酒のショット」に代わる新しい盛り上げアイテムとして定着している。
セール対象商品っは、定番の「マスカット味(アルコール度数15%)」、爽やかな「レモン味(アルコール度数15%)」、フルーティーな「ピーチ味(アルコール度数10%)」、最新の「ブルーベリー味(アルコール度数10%)」、全種試せる「4種類のアソートセット」。