「この恋、通訳できますか？」コ・ユンジョン、ミニ丈スーツで美脚披露「圧倒的な美貌」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】韓国女優のコ・ユンジョンが3月10日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つセットアップ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】ネトフリ「この恋、通訳できますか？」主演女優、圧巻美脚披露
Netflix Koreaドラマ『この恋、通訳できますか？』で俳優の福士蒼汰、キム・ソンホと共にトリプル主演を務めたユンジョン。パリ・ファッションウィークに出席するために訪れたパリでの姿を複数枚投稿した。シャネルのホワイトのツイードセットアップを身にまとい、ミニ丈のスカートからは美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「圧倒的な美貌」「美しい脚に目が釘付け」「似合いすぎる」「ラグジュアリー感が半端ない」「スタイル抜群すぎる」「歩く芸術品」「女神のようなオーラ」「スタイル抜群」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
