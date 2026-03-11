¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ ¾®ÎÓ¹¬»Ò¤«¤éÆÏ¤¤¤¿à¹¬»ÒÊÆá¤ÇÎ¥Æý¿©ºî¤ê¡¡¡ÖËèÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î°é»ù¥°¥Ã¥º¤â¸ø³«
²Î¼ê¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢2025Ç¯9·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ê°é»ù¥é¥¤¥Õ¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖÎ¥Æý¿©¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÃæÀîæÆ»Ò ¡Û¡¡ ¾®ÎÓ¹¬»Ò¤«¤éÆÏ¤¤¤¿à¹¬»ÒÊÆá¤ÇÎ¥Æý¿©ºî¤ê¡¡¡ÖËèÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î°é»ù¥°¥Ã¥º¤â¸ø³«
ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÎ¥Æý¿©¡¢ÌîºÚ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤·¤¤¡ªËèÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤òÂÎ¸³¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¿¼¤¤´î¤Ó¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë²Î¼ê¡¦¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡Ö¹¬»ÒÊÆ¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤Þ¤«¤é¤È¤É¤¤¤¿¹¬»ÒÊÆ¤ÇÎ¥Æý¿©¤ª¤«¤æ¤³¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£ìÔÂô¤ä¤Í¡¼¡×¤È¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÊÆ¤ÇÎ¥Æý¿©ºî¤ê¤ËÎå¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤Î²¹¤«¤¤å«¤òÇÁ¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁÐ»Ò¤¬¸µµ¤¤Ë¡Ö¤º¤êÇç¤¤¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°é»ù¥°¥Ã¥ºÁª¤Ó¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ªÌÂ¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤³¤ì¤Ë¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤â¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ËÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¡£»Å»öÉüµ¢¸å¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢ÁÐ»Ò¤¬°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢¥Û¥Ã¤È°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÊ³Æ®¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÄÖ¤Ã¤¿°é»ù¥¨¥Ã¥»¥¤¥Þ¥ó¥¬¤ÎÃ±¹ÔËÜ²½¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¨Æüµ¤¬ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê´ò¤·¤¤¡ª»Å»öÉüµ¢¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï°é»ù¤È»Å»ö¤ÈÎ¥Æý¿©¤È¡¢¿²¤Æ¤ë¤È¤¤Ë³¨Æüµ¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÐ»Ò¤Ë¤¤¤Ä¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤Î´ò¤·¤¤¤«¤éÉÁ¤¤¿¤¤»ö¤Þ¤À¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ë¡×¤È°ÕÍßËþ¡¹¡£
Ã±¹ÔËÜ²½¤Î¼Â¸½¤ò¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±çÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç³ð¤¦¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÆó¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤Î¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÁÐ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤ÍæÆ»Ò¤µ¤ó¡×¡ÖÌîºÚ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¤Î¥Þ¥Þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âº¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â°é»ùÆüµŽ¤ÁÐ»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¼Ì¿¿³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û