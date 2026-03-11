WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）プールC会場となった東京ドームで販売されている、日本に馴染みの深い食べ物が、海外で話題となっています。



【写真】「見た目が最高！」とMLBが絶賛した東京ドーム最中アイス

事の発端は、米CNNやニューヨーク・タイムズ紙で活動しているライター・写真家のジョシュア・メリンさんのXの投稿。



「もし東京ドームがアイスクリームサンドだったら、食べたい。そう、実際に食べたんだ」という投稿文と共に、東京ドームで1988年の開業当初から販売されているモナカアイスの写真を公開しました。



東京ドームの名物フード「東京ドーム最中アイス」は、外側の最中の部分で東京ドームの特徴的な屋根の形を表現しており、中にアイスを挟んでいる商品です。価格は400円で、味はバニラとチョコレートの2種類です。



ジョシュアさんは後日、更にXを更新。「今夜、東京ドームモナカアイスセットの両方のフレーバーを注文しました。チョコレートは予想以上に美味しかったです。日本の多くのお菓子と同じように、味はそれほど強すぎず、軽めでした。どちらも8/10です」と前回食べたバニラ味に加え、新たにチョコレート味も試した様子。味の感想をつづり、高得点の評価をつけました。また「薄いチョコレートのシートをアイスで挟んだ森永の『チョコモナカジャンボ』が一番好きです」と写真と共にアップしており、日本の「最中アイス」を紹介しています。



この投稿に海外の野球ファンからは「東京ドームのチケットを買おうと思っている」「日本はあらゆる面で先を進んでる！」「日本のアイスクリームサンドイッチは格別」「抹茶があるといいな」などの声が寄せられており、実際に購入して「東京ドームモナカアイス」の写真をXに投稿する人も多く見られます。また、MLB公式Xも「必見：東京ドームのアイスクリームサンドイッチは見た目も最高」と紹介しており、更に注目を集めています。



この流行に対し、日本人は「日本の国宝であるアイス最中の存在がいよいよMLBが気づくのか」「海外だと『最中』に挟んだアイスってあんまり無いのか！」「バズってて草」「ガキの頃ドームに行ったら絶対に食べてた」「めっちゃ面白い」「『MONAKA 』という言葉を広めようぜ」などの反応を見せています。