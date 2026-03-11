「意味がないと分かりました」光熱費を節約したら“思わぬ費用”が発生してしまった35歳男性の後悔
物価高が止まらず、なかなか給料も上がらないこのご時世、少しでも出費を抑えようと節約している人は多いでしょう。「おかげで○○万円も浮いた！」といった成功体験はあちこちで聞かれます。ただ、思ったより貯まらない、むしろ支出が増えてしまったという失敗談もいろいろあるようで……。
回答者のプロフィール回答者本人：35歳男性
暖房をつけずに厚着で対策光熱費の節約で失敗した35歳男性は、「電気代が高く感じたのと給料が上がらないので少しでもお金を節約できれば、という思いから始めました」ときっかけを語ります。
「寒さには耐性があると思っていたので、冬は暖房などはつけず厚着をして寒さ対策をしていました」
しかし、「電気代の節約になりましたが、体調を崩すことが多く、風邪もよく引いたのであまりしないほうがいいと感じました」といい、想定外の代償を払うことになってしまいました。
体調を崩し病院代がかさんでしまった「風邪を引いたときはつらかったですし、それで病院に行かなければならなくなった時は電気代以上にお金がかかったので、悔しい思いが強かったです」と男性は後悔を口にします。
「節約しても体調を崩してしまったら意味がないと分かりました。季節関係なく少しずつ節約したほうがトータルでお金が貯まるということを学ばせてもらいました」とコメントしています。
