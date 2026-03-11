Photo: はらいさん

Macの開封で久々にワクワクした！

税込10万円以下で購入できるMacBook Neoがついに発売日を迎えました。

MacBook Neoの本体カラーは全4色。どの色にするか迷っている方も多いと思いますが、ギズモード編集部にも素敵な色合いのMacBook Neoがさっそく届いたので開封してみました！

明るい色合いのMacBookはかなり斬新。ビジュアルだけでも大満足

Photo: はらいさん

編集部に届いたMacBook Neoの本体カラーはシトラス。一目見ただけで、新しいMacBookということがすぐにわかりますね。

側面に記載されている「MacBook Neo」の文字が本体カラーとマッチしているのも芸が細かいなと。

Photo: はらいさん

MacBook Neoを箱から取り出すためのペラペラをよーく見てみると、先端にいました「hello」のご挨拶が。

Apple製品はやはり、helloを見るとテンションが上がります。

Photo: はらいさん

同梱物は、簡単なマニュアルと20W USB-C電源アダプタとUSB-C ケーブルの3点。

電源アダプタとUSB-Cケーブルは本体カラーにマッチした色ではなく、Apple製品でよく見るホワイトです。

MacBook Neoのシトラスは、メロンのようなライトグリーンっぽい色合い

Photo: はらいさん

こちらのシトラス、光の当たり具合や角度によってはライトグリーンにも見えますし、不思議とライトゴールドにも見えます。

モノで例えると、「メロンのような色合い」という表現が近いかと。

Photo: はらいさん

キーボードはぱっと見た感じホワイトに見えますが、よーく見るとライトグリーンをさらに薄くした感じの色合いです。

こちらも本体カラーと絶妙にマッチしてて、自然な色合いに感じました。

Photo: はらいさん

桜色のようなブラッシュと並べてみました。どちらもこれまでにないMacBookの色合いで斬新ですが、気になる方は実物を見てから購入することをオススメします。画像とではかなり印象が変わると思うので。

Photo: はらいさん

学生さんにはもちろん、これから新生活を迎える人にとってもピッタリな存在のMacBook Neo。ビジュアルだけでもテンション上がることは間違いないと思いますよ。

