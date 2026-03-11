JUJUが3月18日にリリースする洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』の収録曲「Love Me Tender」が、本日3月11日より放送の阪急交通社『すべての旅を、たった一つの旅へ。』篇のCMソングに起用された。

本楽曲は、松任谷正隆をプロデューサーに迎えてレコーディングされた洋楽スタンダードのカバー。JUJUのやわらかな歌声が、人生のさまざまな旅の瞬間を描くCM映像に寄り添い、“大切な人を想う”という楽曲のテーマと重なることで印象的な世界観を生み出している。

CMでは、友人と笑い合う修学旅行や、ずっと夢だった家族で過ごす旅、夫婦で訪れる50年前と同じ旅、初めてのひとり旅など、人生のさまざまな旅の情景を描写。“すべての旅を、たった一つの旅へ。”というキーフレーズのもと、特別な旅の時間を表現した内容となっている。

また、JUJUの歌唱シーンとCMでは使用されていない旅の映像を盛り込んだオリジナルムービー『阪急交通社 × JUJU Special Movie』も、3月18日に公開予定だ。

【JUJU コメント】

・「Love Me Tender」が阪急交通社「すべての旅を、たった一つの旅へ。」篇のCMソングに決定しました。この曲への想いを教えてください。

物心つく前から何故か知っていて、誰に教えられたわけでもないのに耳にすると必ず一緒に口ずさんでしまう大好きな曲です。

・「旅」がご自身の歌やLIVE活動に与える影響はありますか？

私にとって旅はいつだって何かの始まりで、旅に出ないと感じないことを感じた瞬間に世界が広がって、そこから得るものは確実に歌にもライヴにも影響しています！！

・今回の楽曲を、旅先のどんなシチュエーション（移動中、宿でのリラックスタイムなど）で聴いてほしいですか？

レコーディングしている時に思い浮かべていたのは「列車に揺られながら大好きな人を想う」だったので、移動中はもちろん旅の途中のどのシチュエーションでも、大好きな誰かが心を過ったらその方を想いながら口ずさんでいただきたいです。ムフフ。

・最近行かれた旅、あるいは「いつか絶対に行ってみたい旅先」とその理由を教えてください。

国内も国外も行きたいところだらけです。ツアーで日本のいたるところにお邪魔させていただく度に、あぁここは今度ゆっくり来なくては！と思っている所がたくさんです。海外もたくさん...。

・はじめての旅行（ひとり旅など）にまつわるエピソードを教えてください。

初めての海外もひとり旅でしたし、基本的に旅に出るのはひとりが好きです。心細さと自由さの狭間でグラグラするのがいいのです。あと、ひとりだと言葉を使う必要が出てくるので、言語力の強化にもオススメです。

・このCMを見た新生活者に向けた応援コメントを教えてください。

日々の生活の中で「これが片付いたら旅に出よう！」という気持ちは私にとって大きなモチベーションになっています。近場での日帰りの旅でも、まとまった休みでの遠くへの旅でも、とにかく旅って最高です。新生活はワクワクとドキドキがたくさんな分、気が張ることもあると思いますが、そんな時こそ落ち着いたら是非旅に！！そしてその旅のおともにLove Me Tenderも連れて行っていただけたら嬉しいです。

みなさんの新生活が素晴らしいものになりますように！！

（文＝リアルサウンド編集部）