Xで、お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希と書店のやりとりが注目を集めた。きっかけは、2月に発売された平子の写真集『艶夢』。抱擁ショットの撮影も行われたお渡し会に、女優の畑芽育がプライベートで参加したことを報告するなど、その“色気と体格のメロさ”が話題の一冊だ。

【画像】アルコ＆ピース・平子と鹿島ブックセンターの微笑ましいやりとり

そんな平子が3月8日、自身の出身地・福島県いわき市にある鹿島ブックセンターのXの投稿に反応。書店アカウント（@kashibucho）が投稿した「週間ベストセラーランキング」を引用し、自身のX（@hirako_yuki）にてひと言「俺の写真集は。」とポストした。

この週のランキングは1位『50歳ラジオパーソナリティ佐久間の深夜3時のエンタメ過剰摂取』（佐久間宣行）2位『大河の一滴 最終章』（五木寛之）3位『青天』（若林正恭）……という並び。平子の写真集はランクインしていなかったようで、地元書店に対するちょっぴり哀愁漂う（？）ツッコミとなった。

すると鹿島ブックセンターもすぐさま反応。「もちろんございます（汗）」と、しっかり陳列された『艶夢』の写真を添えて返信。だが平子はすかさず、「在庫の有無など聞いていない。ランキングを聞いているんだ。」と、さらに一歩踏み込む。

譲らない平子に対し、鹿島ブックセンターは「（申し訳ございません…）」と焦り気味の投稿。すると平子は、「なぜ謝るんだ？おお、もう時間外だね中の人。今日のところはゆっくり休むがいい。」と、“優しい幕引き”。鹿島ブックセンターも「ありがとうございます（泣）」平伏しやりとりは終了した。

この微笑ましい掛け合いに、ファンからは「本屋さんをいじめないでください！」「平子さん詰めすぎ（笑）」などのコメントが寄せられ、タイムラインは和やかな空気に包まれた。

ちなみに平子は以前、この写真集について「この本で文学賞を獲らせて下さい。」と投稿している。もし前代未聞の“写真集で文学賞”が実現した暁には、鹿島ブックセンターの週間ベストセラーランキングにも、堂々ランクインする日が来るのかもしれない。重版がかかっているだけに、可能性はある……のかもしれない。

（文＝結理乃）