米国監督が準々決勝進出と勘違い「言い訳無用」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は10日（日本時間11日）、1次ラウンドのイタリア代表戦に6-8で敗れ、準々決勝進出に暗雲が立ち込めている。そんな中、マーク・デローサ監督の失言がファンの怒りを買った。

序盤からまさかの展開だった。先発のマクレーンが2回に3失点4回にも2番手ヤーブローが“大谷2世”と呼ばれたカグリオーンに2ランを献上し、大量リードを許した。6回にも守備の乱れで3失点。終盤に追い上げたが、後はジャッジが空振り三振に倒れた。

米国は3勝1敗で1次ラウンド全日程を終えた。翌11日（同12日）にメキシコがイタリアに勝利した場合、3国の“3つ巴”となり、失点率で順位が決まることとなった。一気に敗戦の可能性が浮上したが、デローサ監督は試合前時点で準々決勝進出が確定したと勘違い。MLBネットワークのテレビ番組「Hot Stove」番組内で「すでに準々決勝進出は決まっていますが、それでもこの試合に勝ちたいと思っています」と語っていた。

試合後には勘違いを猛省し、「失言だった」と肩を落とした指揮官。ただ、米国のファンは怒りを収められず。「一切関わることを禁じられるべき。言い訳無用」「さすがにあり得ないだろ」「ひどすぎる」「とんでもない馬鹿野郎だな。もしアメリカが敗退したら、100％デローサの責任だよ」と厳しい声が集まった。（Full-Count編集部）