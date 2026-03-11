「コメダ珈琲店」の人気デザートが森永製菓の定番菓子に！ 「シロノワール」はクッキーサンドで再現
森永製菓は、3月17日（火）から、「珈琲所 コメダ珈琲店」とコラボした菓子5品を、期間限定で発売する。
【写真】「シロノワール」を再現した菓子も！ コラボ商品ラインナップ
■おどろきと楽しさのあるラインアップ
今回登場するのは、「コメダ珈琲店」の人気デザートの味わいを森永製菓の定番菓子で再現したコラボ菓子全5種。
ラインナップには、ココア味のバウムクーヘンにソフトクリームをのせた人気デザート「クロネージュ」をイメージしたお菓子として、ココアビスケットクランチとココア風味のホワイトチョコレートを合わせた「小枝＜クロネージュ＞」や、ココアビスケットとマシュマロの組み合わせで満足感のある「ミニエンゼルパイ＜クロネージュ＞」がそろう。
さらに、デニッシュ生地をイメージしたメープル香るクッキーでアイス風味クリームをサンドした「シロノワールサンドクッキー」や、「コメダ珈琲店」の「アイスオーレ」と「チョコボール＜キャラメル＞」を組み合わせたオリジナルフレーバー「キャラメルオーレ」を表現した「チョコボール＜キャラメルオーレ＞」も用意される。
