「すでに良い印象を残していたが…」圧巻２発で証明！ スペインで躍動の25歳日本人が現地紙選出の週間ベスト11に！
海外挑戦を始めたばかりの日本人が、スペインの地でさっそく存在感を示している。
スペインの大手紙『AS』が３月10日、２部リーグの週間ベストイレブンを発表。ラス・パルマスの宮代大聖を選出した。
25歳の日本人アタッカーは、現地８日に行なわれたスペイン２部リーグ第29節のセウタ戦で２ゴールをマーク。所属するラス・パルマスの４−１の快勝に大きく貢献した。
今年１月、ヴィッセル神戸からレンタルで加入した宮代は、この試合で待望の移籍後初ゴールを記録。１−０で迎えた55分、味方のシュートを相手GKが弾いたところに素早く反応。こぼれ球を押し込み、ネットを揺らした。
勢いに乗ると、その３分後にも結果を残す。左サイドからのグラウンダーのクロスにタイミング良く合わせ、追加点を奪取。加入後初ゴールを含む２得点で、チームの快勝を呼び込んだ。
この活躍を受け、『AS』は宮代を週間ベストイレブンに選出。記事の中で同紙は、「冬の移籍市場で加入して以来、すでに良い印象を残していたが、ゴールという花形が欠けていた。セウタ戦で彼はその雪辱を果たす。しかも２度も。まずはこぼれ球を活かし、続いて決定的なパスを受けて、見事にゴールを挙げた」と評価した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宮代大聖がスペインで大暴れ！圧巻の３分で２ゴール
