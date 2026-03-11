千葉県野田市の「野天風呂 湯の郷」で3日間限定のサウナイベントを開催
楽久屋が運営する「野天風呂 湯の郷」では3月6日〜8日、サウナイベント「サウナの日3DAYS」を開催する。
野天風呂 湯の郷
同施設は、打たせ湯のある岩風呂や壺湯のほか、ジェットバスや高濃度炭酸泉、様々な替り湯を実施するあつ湯や備長炭水風呂などのお風呂を提供する日帰り温浴施設。リラクゼーションや食事ができる「お食事処PALM」、休憩所なども充実している。
イベント期間中は、アウフグースイベントを連日にわたり実施。各日には、井上勝正さんなどアウフギーサーが来店する。
男女あつ湯では「森下仁丹 薬仁湯」を提供するほか、男性側のサウナ禅(男性)では北海道産ヴィヒタでセルフロウリュ、女性側のスチームサウナではハニーパック&北海道産ヴィヒタ蒸しが楽しめる。
また、サウナの日となる7日には、オリジナルサウナハットまたはオリジナルタオルを先着でプレゼントする。
サウナの日3DAYS
野天風呂 湯の郷
同施設は、打たせ湯のある岩風呂や壺湯のほか、ジェットバスや高濃度炭酸泉、様々な替り湯を実施するあつ湯や備長炭水風呂などのお風呂を提供する日帰り温浴施設。リラクゼーションや食事ができる「お食事処PALM」、休憩所なども充実している。
イベント期間中は、アウフグースイベントを連日にわたり実施。各日には、井上勝正さんなどアウフギーサーが来店する。
男女あつ湯では「森下仁丹 薬仁湯」を提供するほか、男性側のサウナ禅(男性)では北海道産ヴィヒタでセルフロウリュ、女性側のスチームサウナではハニーパック&北海道産ヴィヒタ蒸しが楽しめる。
また、サウナの日となる7日には、オリジナルサウナハットまたはオリジナルタオルを先着でプレゼントする。
サウナの日3DAYS