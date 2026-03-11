¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ÎÅê¼ê¤Î·ÑÅê¤¬½ÐÍè¤¿¡×°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬¥Á¥§¥³Àï¤Î¼ý³Ï¸ì¤ë¡¡ËþÎÝÃÆ¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¤â´üÂÔ¡ÚWBC¡Û
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ 9-0 ¥Á¥§¥³(10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
ÆüËÜ¤Ï1¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´¾¡¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ÖÅê¼ê¿Ø¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Æ¤¿¡£µÜ¾ë(ÂçÌï)Åê¼ê¤ò²ó¤ÎÅÓÃæ¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò»î¤»¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸åËÌ»³(ÏË´ð)Åê¼ê¤Ç¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤ÎÅê¼ê¤Î·ÑÅê¤¬½ÐÍè¤¿¡×¤È¥Á¥§¥³Àï¤Ç¤Î¼ý³Ï¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Ç8²ó¤ËËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°ìËÜÎÉ¤¤¤Î¤òÂÇ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â»þ´Ö¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î»î¹ç¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÉé¤±¤¿¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åê¼êÌî¼ê´Þ¤á¤ÆÁíÎÏÀï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½Ð¤·ÀË¤·¤ß¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡°Ê¹ß¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¤½¤³¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¾¡¤Ã¤¿¤é¼¡¤Þ¤¿¹Í¤¨¤ë¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢½éÀï¤Ç·ë¹½ÎÉ¤¤·Á¤ÇÅÀ¤Ï¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿¬¤¹¤Ü¤ß¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç1¤Ä¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÇÀþ¤ò³èÈ¯¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ë²ÌÅê¼ê¤âÁ´°÷¤³¤ÎÍ½Áª¤ÇÅê¤²¤ì¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÂç¤¤¤¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£