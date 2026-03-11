歌手でタレントの森口博子が10日に自身のアメブロを更新。タレントの中川翔子からカーディガンをプレゼントされたことを報告した。

この日、森口は「今日は、寒かったね〜」「見て見て!!!こんな日にピッタリのカーディガン」と切り出し「しょこたん、中川翔子ちゃんから、プレゼントしていただきました」と報告。「可愛い〜〜〜〜」と感激した様子でつづり、プレゼントされたカーディガンを着用した自身の写真を公開した。

続けて、カーディガンは中川がデザインを手がけるブランド「mmts（マミタス）」のものであると明かし「優しいピンクの色合いが素敵。袖口のブルーとパープルのコントラストもオシャレですよね」とデザインを絶賛した。

また、プレゼントされた経緯について「先日、NHK FMのしょこたんのラジオ番組『アニソン・アカデミー』に出演させていただいた時、しょこたんがこのカーディガンを着ていたの」と説明。「あまりにも、素敵だったから、私も欲しくなって、買っちゃおうと、どこのブランドのものか、聞いてみたところ…『同じもの、プレゼントさせてください』と」と明かした。

森口は「恐縮しつつも、感激しました！しょこたん、本当にありがとうございました」と感謝を述べ「お揃いで、嬉しいよぉ〜」と喜びをつづりブログを締めくくった。