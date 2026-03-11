たきコーポレーション、グラフィックデザインに特化したVISUAL CRAFT COMPANYを設立
たきコーポレーションは3月1日、「COBO(コーボー)」を設立した。
たきコーポレーション新制作カンパニー「COBO(コーボー)」
設立したのは、"VISUAL CRAFT COMPANY"を掲げるグラフィックデザインに特化した新制作カンパニー。
生成AIの導入により効率化が加速する現代において、あえて旧来となる「工房」のイメージを刷新すべく、創造性、文化、技術という3つの要素をアップデートを図る。
グラフィックデザインを基点に、高い専門性・高品質を追求しながらクリエイティブの可能性を模索する、実験場のような組織を目指すとのこと。
メンバーは、これまでにマス広告を基点とした大型案件を多数担当してきている9人で構成される。
