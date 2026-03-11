FANTASTICS八木勇征、短髪への大胆ヘアカット報告「似合いすぎてて心臓に悪い」「かっこよさが止まらない」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/03/11】FANTASTICSの八木勇征が3月10日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳LDH“国宝級イケメン”「お顔の良さが際立ってます」短髪で印象ガラリ
八木は「髪の毛切りましてん」とつづり、ヘアカットを報告。長め前髪の暗色スタイルから、耳元や襟足をすっきりと短くした明るい髪色の短髪姿を披露した。
この投稿にファンからは「かっこよさが止まらない」「短髪も似合いすぎてて心臓に悪い」「反則級のかっこよさ」「お顔の良さが際立ってます」「どんなスタイルも自分のものにしてて流石」「新しいビジュアルも大好き」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆八木勇征、ヘアカット報告「髪の毛切りましてん」
◆八木勇征の投稿に反響
