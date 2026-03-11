FANTASTICS八木勇征、短髪への大胆ヘアカット報告「似合いすぎてて心臓に悪い」「かっこよさが止まらない」とファン歓喜

FANTASTICS八木勇征、短髪への大胆ヘアカット報告「似合いすぎてて心臓に悪い」「かっこよさが止まらない」とファン歓喜