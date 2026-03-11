ゴールデンボンバー樽美酒研二“白塗りなし”素顔でWBC現地観戦「イケメンすぎてびっくり」「牧原選手のユニフォーム着てる」の声
【モデルプレス＝2026/03/11】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が10日、自身のInstagramを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を現地観戦した際の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳金爆メンバー「イケメンすぎてびっくり」素顔＆牧原選手のユニ姿で観戦する様子
樽美酒は「行ってきました」と報告し、球場のスタンド席で観戦する自撮りショットを公開。トレードマークである白塗りメイクを封印した素顔にサングラスをかけ、自身がファンを公言している福岡ソフトバンクホークスの牧原大成選手のユニフォームを着用して応援する姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「白塗りなしの素顔がイケメンすぎてびっくりしました」「サングラス越しでも格好良さが溢れ出ていますね」「牧原選手のユニフォームを着てる！」「野球愛を感じます」「現地観戦羨ましいです！熱気が伝わってきます」「素顔だと街中にいても気づかなそうなくらい雰囲気が違いますね」「野球を楽しんでいる姿が見られて嬉しいです」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
