来週の豪中銀利上げ期待が強まる＝オセアニア為替概況



昨日豪準備銀行のハウザー副総裁がイラン紛争を受けた原油高により、断固たる措置をとる必要と、早期の利上げに言及したことで、来週の豪準備銀行金融政策会合での利上げ期待が広がり、豪ドル高となった。豪ドル/ドルは昨日0.7050ドル台から0.7160ドル台まで上昇。その後いったん0.7110ドル台まで下げて今日のオセアニア市場を迎えた。利上げ期待の拡大を受けて前日の高値を超えて0.7186ドルまで上値を伸ばしている。短期金利市場動向から計算した来週の豪中銀の利上げ確率は昨日朝の19％から一時71％まで上昇している。

豪ドル円は朝の112円50銭前後から113円63銭まで上昇。ドル円が高値から少し売られたことで、高値から少し売りが入るも113円30銭台までと豪ドル高水準での推移。なお豪ドル円の113円台は1990年以来の高値となる。



NZドルは豪ドルの上昇もあり、対ドルで0.5921ドルから0.5948ドルまで上昇と、やや堅調な動き。もっともNZ中銀の早期利上げは難しいとの見方が強く、値幅は抑えられている。

NZドル円は



の市場でイラン紛争の早期終結期待などにドル安が進む中で0.6950ドル台から上昇。今朝まで豪ドル買いの流れが続き、一時0.7082ドルを付けた。その後は.7060/80レンジを中心とした推移。午後にやや上値が重くなり0.7053ドルを付けた。



豪ドル円も朝の高値から調整売り。朝に111.71円を付けた後、昼前に111.30円を付けた。その後もみ合いも、午後に111.29円を付けえる。



NZドル/ドルも同様の動き。昨日の0.5849ドルからの上昇が今朝まで続き0.5940ドルを付けた。午後に入って0.5908ドルを付けている。NZドル円は朝の93.68円から94.19円を付けた。





今週の主な予定と結果



豪州

03/10 08:30 Westpac消費者信頼感指数 （3月） 結果 1.2% 前回 -2.6% （前月比）

03/10 09:30 NAB企業景況感 （2月） 結果 7.0 前回 7.0



NZ

03/12 06:45 製造業活動 （2025年 第4四半期） 前回 2.7%

