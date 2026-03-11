テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが再始動 テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが再始動

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが再始動



0.7168 現値

0.7154 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7154 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7083 10日移動平均

0.7081 21日移動平均

0.7065 一目均衡表・転換線

0.7042 一目均衡表・基準線

0.7012 エンベロープ1%下限（10日間）

0.7007 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6921 一目均衡表・雲（上限）

0.6765 一目均衡表・雲（下限）

0.6759 100日移動平均

0.6647 200日移動平均



豪ドル/ドルは、短期上昇トレンドが再始動している。１０日線が２１日線をわずかに上回ってきている。ＲＳＩ（１４日）は６３．２に上昇しており、明確に買いバイアスが優勢となっている。現在の水準は主要なテクニカルポイントをすべて上回っている状況。上値メドとしては０．７２００の心理的水準が注目されよう。

