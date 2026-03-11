テクニカルポイント　豪ドル/ドル、短期上昇トレンドが再始動

0.7168　現値
0.7154　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.7154　エンベロープ1%上限（10日間）
0.7083　10日移動平均
0.7081　21日移動平均
0.7065　一目均衡表・転換線
0.7042　一目均衡表・基準線
0.7012　エンベロープ1%下限（10日間）
0.7007　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.6921　一目均衡表・雲（上限）
0.6765　一目均衡表・雲（下限）
0.6759　100日移動平均
0.6647　200日移動平均

　豪ドル/ドルは、短期上昇トレンドが再始動している。１０日線が２１日線をわずかに上回ってきている。ＲＳＩ（１４日）は６３．２に上昇しており、明確に買いバイアスが優勢となっている。現在の水準は主要なテクニカルポイントをすべて上回っている状況。上値メドとしては０．７２００の心理的水準が注目されよう。