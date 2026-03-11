ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で4位となった千葉百音（木下グループ）が11日、木下スケートアカデミー京都アイスアリンーナで練習を公開した。

現在はシーズン最終戦となる世界選手権（24〜29日、プラハ）に向けて調整中で、曲かけではSP「ラストダンス」、フリー「ロミオとジュリエット」に乗って動きを確認。状態の良さを示し「全体的に、さらにグレードアップした演技ができるように練習している」と語った。

初めて出場したミラノ・コルティナ五輪は4位。手応えを感じるとともに、表彰台までわずかに届かず涙も流した。ただ、フリーが終わった直後にはアンバー・グレン（米国）から「よくやった」「素晴らしい演技だったよ」と言葉を掛けられ「凄く救いになったし、心強かった」という。

気持ちを新たにして世界選手権へと向かう中、この日は東日本大震災かちょうど15年となった。仙台市泉区出身で、5歳の時に震災を経験。「毎年、この時期になると地震のことを思い出す。本当に忘れてはならないし、こうして練習をできていることに感謝しないといけない」と言葉に力を込めた。