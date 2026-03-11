お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が9日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。プライベートでのエピソードを明かした。

山内は冒頭「よくニュースになってる海外製のコンセント。充電器のやつ。めっちゃなってて」と告白。自宅ソファーとコンセント差込口のわずかな隙間にピッタリ合う薄い海外製のコンセントプラグの発火に「嫁がギリギリで気づいて」と明かした。

「嫁がちらっと見た時に何かパチって見てたって言って、コンセント抜いたらもう、アッツアツ。触られへんぐらい。“アツッ！！！！”ってなるぐらいなってて。それよう気づいたなと思って。めちゃくちゃ危ない」と妻のファインプレーを称賛。濱家も「ほんま火事の手前やん。よう気づいた、ほんま」と驚いた。

濱家が「火花みたいなんが飛んでたってことやろ？」と聞くと、山内は「そう。見えてんて」。溶けたり膨張したりなど見た目の変化は何もなかったというが「熱さだけ、尋常じゃない熱さ。発火寸前の熱さやったと思うわ」と説明。

これに濱家は「でもなんか、山内の奥さんって、そういうミラクルの感覚あるよな。第六感いうかな」と感嘆。山内は「助かりました。みなさんも気をつけてください」と呼びかけた。