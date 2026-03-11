台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー9万人以上のジュリー（尹樂・34）が11日までに自身のインスタグラムを更新。夫の応援のために来日して、WBCを生観戦していた様子を投稿した。

ジュリーは台湾とタイとのハーフで、20年から中信兄弟のチアリーダーを担当。22年に一度は退団しながらも、23年に再加入。昨年12月にWBC台湾代表で“台湾の盗塁王”陳晨威（チェン・チェンウェイ・27）と電撃結婚。今年1月には第1子の妊娠も公表。今回は夫の応援のために来日していた。

台湾は開幕戦のオーストラリア、2戦目の日本に2連敗。負けられない3戦目のチェコ戦で7回コールド勝ち。1次ラウンド最終戦となった韓国戦では、延長戦に突入する死闘の末に2連勝を飾った。2勝2敗で準々決勝進出へ相手待ちとなっていたが、残念ながらマイアミへの切符を手にすることはできなかった。

自身のインスタグラムで「我々はチーム台湾」とつづり、韓国戦終了後に部屋に戻ってきた夫・陳晨威が泣いていたことを激白した。「部屋に戻って夫を抱きしめて、彼は泣いた、私はそれが感動的でストレス解放だったことを知った。本当に大変だった。いつもあなたと一緒、励まし、あなたは私の誇りです、あなたを誇りに思います」と説明した。

「本当に東京ドームでの試合、台湾の団結力は感動的だった」と東京ドームでの生観戦ショットを添えた。

コメント欄では夫・陳晨威が「ありがとう」と感謝の言葉を残していた。ネットでは「お疲れ様！」「台湾代表に感動した」「旦那さんを癒してあげてください」などの声が上がった。