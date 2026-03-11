お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原やすよ（50）が10日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。気に入りすぎて買い増した家電製品を明かした。

同番組にゲスト出演した「BALLISTIK BOYZ」の砂田将宏は「ロボット掃除機だけにしたんですけど、逆に今、普通の掃除機のほうが」と後悔。「細かいところとか、自分で（部屋の）角とかをやりたいけどできない」と嘆くと、やすよは「じゃあオススメありますよ」とニヤリ。「ダイソンのスティックのやつ」と伝えた。

そして「別に回し者ではないんですけど」と断りつつ、「私は買って、良くて2本買った」と打ち明けると、相方で姉の海原ともこは「やすよに勧められて、かれこれ何人買ったやろ」と、やすよの進言で周囲が次々に購入していることを明かした。

そのスリムな本体に容量を心配する声が上がったが、やすよは「ゴミってそんなにパンパンにならない。ホコリを取るぐらいやったら」といい、「何より、置いてても気にならへん」とお気に入りの様子。興味を示して前のめりになった砂田に対し、お笑いタレント・友近は「ロボット掃除機は、盛り塩の塩まで吸っちゃうから気をつけて」とアドバイスしていた。