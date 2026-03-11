１１日の債券市場で、先物中心限月３月限は続伸。６月限も上昇した。この日、財務省が実施した５年債入札の結果が「強め」となり、債券需給を巡る懸念が後退。先物への買いを誘発した。



５年債入札は応札倍率が３．６９倍となり、前回（２月１７日）の３．１０倍を上回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭で、前回の３銭から縮小した。前日の米国市場で長期債相場が下落（金利が上昇）したことを背景に、先物は午前中は軟調だったものの、入札結果を受けてプラスに転じた。



この日は３月限から期先物の６月限へのロールオーバーも進んだ。日中ベースでは６月限の売買高が３月限を上回り、事実上の限月交代となった。イランを巡る軍事衝突が長引き、原油高を機にインフレ圧力が世界的に高まるとの懸念は債券相場の重荷となった。



先物３月限は前営業日比１９銭高の１３２円５２銭で終えた。６月限は同１７銭高の１３１円９９銭となった。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２５ポイント低い２．１５５％に低下した。



出所：MINKABU PRESS