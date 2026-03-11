１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５８円１６銭前後と前日午後５時時点に比べ８０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円００銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５８円１０銭近辺で推移していたが、午前１１時３０分過ぎには１５８円３８銭近辺まで上昇した。トランプ米大統領は９日にイランへの軍事作戦に関して「まもなく終結するだろう」と述べたが、ヘグセス米国務長官は１０日に「敵が完全かつ決定的に敗北するまで、我々は決して手を緩めない」と語ったことで、早期終結期待が後退。再び「有事のドル買い」が強まった。ただ、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が過去最大の石油備蓄放出を提案したとも伝わり、原油価格は上値を抑えられる展開となるなか、市場には強弱感が対立している。今晩は米２月消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される予定であり、その結果も注目されている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６３２ドル前後と同０．００２０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。









出所：MINKABU PRESS