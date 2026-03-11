2度の致命的なミスでわずか17分間で交代…22歳GKをデ・ヘアが擁護「いかに難しいかは分からない」
失点に関与するミスを2度犯したトッテナムの22歳GKアントニン・キンスキーをフィオレンティーナの元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアが擁護している。
10日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦で、トッテナムはアトレティコ・マドリーのホームに乗り込んだ。
欧州CLデビュー戦ながらもスターティングメンバーに名を連ねたキンスキーだったが、前半6分に足を滑らせてキックミス。こぼれ球をつながれて先制点を献上してしまう。
14分にはDFミッキー・ファン・デ・フェンのミスから2点目を奪われると、15分にはバックパスを前方に蹴り出そうとしたキンスキーが空振り。こぼれたボールを押し込まれ、早くも3失点目。17分にはトッテナムベンチが動き、キンスキーはGKグリエルモ・ビカーリオとの交代を命じられた。
ほろ苦い欧州CLデビューとなったキンスキーを擁護したのがデ・ヘアだ。自身のXを更新して「ゴールキーパーを経験したことのない人には、このポジションでプレーすることがいかに難しいかは分からない」と綴ると、「頭を上げ続ければ、また行けるよ」と22歳GKにエールを送っている。
10日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦で、トッテナムはアトレティコ・マドリーのホームに乗り込んだ。
欧州CLデビュー戦ながらもスターティングメンバーに名を連ねたキンスキーだったが、前半6分に足を滑らせてキックミス。こぼれ球をつながれて先制点を献上してしまう。
ほろ苦い欧州CLデビューとなったキンスキーを擁護したのがデ・ヘアだ。自身のXを更新して「ゴールキーパーを経験したことのない人には、このポジションでプレーすることがいかに難しいかは分からない」と綴ると、「頭を上げ続ければ、また行けるよ」と22歳GKにエールを送っている。