　失点に関与するミスを2度犯したトッテナムの22歳GKアントニン・キンスキーをフィオレンティーナの元スペイン代表GKダビド・デ・ヘアが擁護している。

　10日に開催されたUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第1戦で、トッテナムはアトレティコ・マドリーのホームに乗り込んだ。

　欧州CLデビュー戦ながらもスターティングメンバーに名を連ねたキンスキーだったが、前半6分に足を滑らせてキックミス。こぼれ球をつながれて先制点を献上してしまう。

　14分にはDFミッキー・ファン・デ・フェンのミスから2点目を奪われると、15分にはバックパスを前方に蹴り出そうとしたキンスキーが空振り。こぼれたボールを押し込まれ、早くも3失点目。17分にはトッテナムベンチが動き、キンスキーはGKグリエルモ・ビカーリオとの交代を命じられた。

　ほろ苦い欧州CLデビューとなったキンスキーを擁護したのがデ・ヘアだ。自身のXを更新して「ゴールキーパーを経験したことのない人には、このポジションでプレーすることがいかに難しいかは分からない」と綴ると、「頭を上げ続ければ、また行けるよ」と22歳GKにエールを送っている。