Prime Videoの公式SNSで、劇場版『トリリオンゲーム』でSnow Manの目黒蓮が披露したアクションシーンが公開され、注目を集めている。

■目黒蓮が迫力のアクション披露

「#目黒蓮 さんが大人数を相手に戦う、迫力のあるアクションシーンをチラ見せ！」というコメントとともに公開された映像では、目黒はダークカラーのジャケットにシャツ、細身のパンツを合わせたスタイリッシュな装いで登場。

まずは高く跳び上がって、ダイナミックな飛び蹴りを披露。そのまま見事に着地する姿も映し出されている。

さらに、手にしていたバッグを振り下ろして相手の銃を奪う場面や、背後から相手の首を締め上げるシーンも。スピード感のある動きと力強いアクションが続き、迫力の展開となっている。

長い手足を生かしたダイナミックなアクションと、スマートな立ち回りが印象的な映像となっている。

■「足が長すぎてスタントマンが見つからない」というエピソードも

目黒のアクションシーンについて、撮影中に現場を訪問した原作者の稲垣理一郎は、高難易度のハイキックシーンを一連で撮影した後、足だけのカットを何度も撮影する目黒の姿を見て、「足だけの撮影ならスタントマンが代わりにやればいいのではないか？」と尋ねたという。するとスタッフから「あんなに足の長い人がいない!!」という言葉が返ってきて納得したというエピソードをインタビューで明かしている。

SNSでは「めちゃくちゃかっこいい」「異次元の可動域脚だ」「激メロ」「大好きなシーン」「代役が見つからない目黒蓮の長い脚ですね？」などの声が寄せられている。

なお、劇場版『トリリオンゲーム』は現在、Prime Videoで見放題独占配信中だ。

■目黒蓮＆佐野勇斗の“ハルガク”2ショット

■目黒蓮＆佐野勇斗のソロショット

