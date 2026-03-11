稲葉浩志が、3月10日に行われた『ワールドベースボールクラシック』東京プール日本最終戦「日本対チェコ戦」で、Netflix大会応援ソング「タッチ」をライブパフォーマンスで初披露した。

【動画＆画像】稲葉浩志「タッチ」ライブ映像＆舞台裏／ライブ場面写真／「タッチ」MVメイキング／「タッチ」MV

B’zの公式SNSで、歌唱シーンと貴重な舞台裏の様子が公開され、話題を集めている。

■稲葉浩志が東京ドームで「タッチ」を初披露

公開された映像では、稲葉がステージ裏でバンドメンバーと声を掛け合い、気合いを入れてステージへ向かう様子からスタート。暗い通路を抜け、広大なステージへ歩み出る姿が収められている。

ステージでは、光沢感のあるシルバーのスリーピーススーツでマイクを握り、パワフルな歌声で「タッチ」をパフォーマンス。炎の演出やカラフルな照明に包まれたステージで、エネルギッシュな歌唱を披露している。

観客席のライトが輝く東京ドームの壮大な光景も映し出されており、会場の熱気と臨場感が伝わる映像だ。

なお、このパフォーマンスの全編はNetflixで配信中で、3月18日23時59分まで独占配信されるという。

SNSでは「かっこよすぎる」「稲葉さんの歌声最高」「生で観たかった」「迫力がすごい」「圧巻のパフォーマンス」「ステージ裏が観れたの激アツ」「上がり切ったハードルを毎度軽々超えてくる…」などの声が寄せられている。

■「タッチ」パフォーマンス場面写真

■稲葉浩志「タッチ」MVメイキング

■稲葉浩志「タッチ」MV