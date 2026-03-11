ETF売買代金ランキング＝11日大引け
11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 208551 2.0 50260
２. <1357> 日経Ｄインバ 28646 -20.2 4676
３. <1321> 野村日経平均 22252 -43.4 57050
４. <1458> 楽天Ｗブル 15201 29.3 59950
５. <1579> 日経ブル２ 15056 7.8 543.2
６. <1360> 日経ベア２ 14503 -20.6 114.8
７. <1671> ＷＴＩ原油 13330 -7.8 4368
８. <1540> 純金信託 11246 5.4 24755
９. <1306> 野村東証指数 9275 -22.1 3883
10. <1568> ＴＰＸブル 6212 45.3 828.4
11. <1542> 純銀信託 6201 -19.1 39390
12. <1329> ｉＳ日経 4696 -30.1 5678
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3809 30.2 77460
14. <1699> 野村原油 3669 -5.8 529.8
15. <2644> ＧＸ半導日株 3460 -30.5 3262
16. <2036> 金先物Ｗブル 3226 38.8 251000
17. <1320> ｉＦ日経年１ 3057 -21.1 56900
18. <1330> 上場日経平均 2885 -15.4 57160
19. <1489> 日経高配５０ 2598 -46.9 3173
20. <1398> ＳＭＤリート 2313 -16.1 2019.5
21. <1326> ＳＰＤＲ 2065 9.1 75590
22. <1367> ｉＦＴＰＷブ 2036 153.2 63860
23. <1459> 楽天Ｗベア 2020 -47.2 188
24. <2038> 原油先Ｗブル 1938 -64.7 2177
25. <521A> ｉＦＦＡＮＧ 1882 -100.0 2061
26. <200A> 野村日半導 1869 12.7 3194
27. <1358> 上場日経２倍 1795 -8.3 95740
28. <1615> 野村東証銀行 1782 -7.1 585.5
29. <1475> ｉＳＴＰＸ 1661 -50.5 379.4
30. <314A> ｉＳゴールド 1358 -13.6 389.7
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1247 123.5 118
32. <1356> ＴＰＸベア２ 1173 -33.5 140.7
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1134 -54.0 2137.0
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1122 88.6 2199
35. <513A> ＧＸ防衛日株 968 77.9 936
36. <1328> 野村金連動 941 -23.7 19560
37. <1346> ＭＸ２２５ 934 -45.6 56710
38. <1541> 純プラ信託 898 -3.8 10360
39. <1655> ｉＳ米国株 861 7.0 772.9
40. <2559> ＭＸ全世界株 843 40.0 26700
41. <1571> 日経インバ 829 -14.8 376
42. <1476> ｉＳＪリート 825 59.9 2041
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 812 -57.3 688.0
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 792 -20.5 30880
45. <2516> 東証グロース 759 41.3 613.9
46. <1545> 野村ナスＨ無 523 -5.9 39900
47. <2244> ＧＸＵテック 512 -17.9 3005
48. <2631> ＭＸナスダク 473 -24.3 28275
49. <1456> ｉＦ日経ベ 447 139.0 1598
50. <1577> 野村高配７０ 405 -58.2 54320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
