　11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　208551　　　 2.0　　　 50260
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 28646　　 -20.2　　　　4676
３. <1321> 野村日経平均　　 22252　　 -43.4　　　 57050
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 15201　　　29.3　　　 59950
５. <1579> 日経ブル２　　　 15056　　　 7.8　　　 543.2
６. <1360> 日経ベア２　　　 14503　　 -20.6　　　 114.8
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　 13330　　　-7.8　　　　4368
８. <1540> 純金信託　　　　 11246　　　 5.4　　　 24755
９. <1306> 野村東証指数　　　9275　　 -22.1　　　　3883
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6212　　　45.3　　　 828.4
11. <1542> 純銀信託　　　　　6201　　 -19.1　　　 39390
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4696　　 -30.1　　　　5678
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3809　　　30.2　　　 77460
14. <1699> 野村原油　　　　　3669　　　-5.8　　　 529.8
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　3460　　 -30.5　　　　3262
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　3226　　　38.8　　　251000
17. <1320> ｉＦ日経年１　　　3057　　 -21.1　　　 56900
18. <1330> 上場日経平均　　　2885　　 -15.4　　　 57160
19. <1489> 日経高配５０　　　2598　　 -46.9　　　　3173
20. <1398> ＳＭＤリート　　　2313　　 -16.1　　　2019.5
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　2065　　　 9.1　　　 75590
22. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　2036　　 153.2　　　 63860
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2020　　 -47.2　　　　 188
24. <2038> 原油先Ｗブル　　　1938　　 -64.7　　　　2177
25. <521A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1882　　-100.0　　　　2061
26. <200A> 野村日半導　　　　1869　　　12.7　　　　3194
27. <1358> 上場日経２倍　　　1795　　　-8.3　　　 95740
28. <1615> 野村東証銀行　　　1782　　　-7.1　　　 585.5
29. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1661　　 -50.5　　　 379.4
30. <314A> ｉＳゴールド　　　1358　　 -13.6　　　 389.7
31. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1247　　 123.5　　　　 118
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　1173　　 -33.5　　　 140.7
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1134　　 -54.0　　　2137.0
34. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1122　　　88.6　　　　2199
35. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 968　　　77.9　　　　 936
36. <1328> 野村金連動　　　　 941　　 -23.7　　　 19560
37. <1346> ＭＸ２２５　　　　 934　　 -45.6　　　 56710
38. <1541> 純プラ信託　　　　 898　　　-3.8　　　 10360
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　 861　　　 7.0　　　 772.9
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 843　　　40.0　　　 26700
41. <1571> 日経インバ　　　　 829　　 -14.8　　　　 376
42. <1476> ｉＳＪリート　　　 825　　　59.9　　　　2041
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 812　　 -57.3　　　 688.0
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 792　　 -20.5　　　 30880
45. <2516> 東証グロース　　　 759　　　41.3　　　 613.9
46. <1545> 野村ナスＨ無　　　 523　　　-5.9　　　 39900
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 512　　 -17.9　　　　3005
48. <2631> ＭＸナスダク　　　 473　　 -24.3　　　 28275
49. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 447　　 139.0　　　　1598
50. <1577> 野村高配７０　　　 405　　 -58.2　　　 54320
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


