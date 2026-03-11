11日の日経平均株価は前日比776.98円（1.43％）高の5万5025.37円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1029、値下がりは505、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を216.60円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が205.37円、フジクラ <5803>が52.98円、東エレク <8035>が50.14円、任天堂 <7974>が27.14円と続いた。



マイナス寄与度は57.76円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が26.32円、ＫＤＤＩ <9433>が19.05円、オリンパス <7733>が9.43円、リクルート <6098>が7.02円と並んだ。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、その他製品、海運業、電気・ガスが続いた。値下がり上位には銀行業、保険業、サービス業が並んだ。



株探ニュース

