11日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数329、値下がり銘柄数221と、値上がりが優勢だった。



個別ではインバウンドテック<7031>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、データホライゾン<3628>、ブレインズテクノロジー<4075>、坪田ラボ<4890>は一時ストップ高と値を飛ばした。ヒット<378A>、シェアリングテクノロジー<3989>、Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、オンコリスバイオファーマ<4588>、日本ナレッジ<5252>など16銘柄は昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、グリーンモンスター<157A>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド<9257>、グローム・ホールディングス<8938>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＮＡＴＴＹ ＳＷＡＮＫＹホールディングス<7674>が昨年来安値を更新。ファンペップ<4881>、サスメド<4263>、インテグループ<192A>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、テクノロジーズ<5248>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

