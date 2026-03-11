11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比10.7％減の4323億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.9％減の3266億円だった。



個別ではグローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> が新高値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.38％高、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が6.12％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が6.07％高、グローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> が4.89％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.32％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は6.69％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.23％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.62％安と大幅に下落した。



日経平均株価が776円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2085億5100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2767億3500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が286億4600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が222億5200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が152億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が150億5600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が145億300万円の売買代金となった。



