G-SHOCK「DW-5600」×吉田カバンPOTRが再入荷! 東京・大阪でポップアップ開催
吉田カバンのブランド「POTR（ピー・オー・ティー・アール）」は、伊勢丹新宿店と阪急うめだ本店にて「POTR SPECIAL PROMOTION」を同時開催する。期間は3月18日から3月31日まで。
会場ではPOTRのフルラインナップを展開するほか、発売初日に完売したコラボモデル「G-SHOCK × POTR DW-5600」が3月21日に数量限定で再入荷する予定。
「G-SHOCK × POTR DW-5600」の仕様を確認
POTRは、「One stitch for Life. -ひとつのステッチが人と暮らしをつなぐ-」をコンセプトとし、2021年に誕生したブランド。長年培ってきたモノづくりの経験をいかし、さまざまなライフスタイルに寄り添うプロダクトを展開している。
イベント会場では、POTRのファーストコレクション「MONOGRAM」をはじめ、ビジネスからプライベートまで幅広く使えるトラベルシリーズ「PACKS」、人気シリーズ「RIDE」や「GLOSS」などをフルラインナップで展開。
さらに、発売後すぐに完売したコラボレーションアイテム「HYSTERIC GLAMOUR × POTR」や「DAIWA × POTR」、吉田カバン創業90周年を記念した限定アイテム「RIDE BLACK」なども取りそろえる。
このうち「DAIWA × POTR」は、タウンユースに最適なサイズとフィッシングシーンでの実用性を両立させたコレクションで、ラインアップは、DAYPACK、TOTE BAG、SHOULDER BAGの3型。いずれも吉田カバンのアイテムをベースにしながら、フィッシングシーンでも活躍するディテールを取り入れている。
また「RIDE BLACK」は、「グラファイト」「オリーブグリーン」「ネイビーブルー」の3色を定番カラーとして展開する「RIDE」の限定カラーで、オリジナルチェーンもシルバーカラーのパーツを採用した特別な仕上がりだ。
また、コラボレーションモデル「G-SHOCK × POTR DW-5600」が3月21日に数量限定で再入荷する予定。発売初日に完売した人気モデルで、今回が最終入荷となる。なお、同モデルは抽選販売となり、販売方法の詳細は伊勢丹新宿店メンズ館および阪急うめだ本店の公式サイトで案内される。
○イベント概要
POTR SPECIAL PROMOTION @ 伊勢丹新宿店 メンズ館
期間：2026年3月18日〜3月31日
場所：伊勢丹新宿店 メンズ館1階 Pプロモーション
住所：東京都新宿区新宿3-14-1
営業時間：10:00〜20:00
POTR SPECIAL PROMOTION @ 阪急うめだ本店
期間：2026年3月18日〜3月31日
場所：阪急うめだ本店 8階プロモーションスペース81
住所：大阪府大阪市北区角田町8-7
営業時間：10:00〜20:00
※営業時間は変更となる場合がある。
