南みゆか率いるアイドル「Sophia la Mode」、テレビアニメOP主題歌担当 4月放送開始『一畳間まんきつ暮らし！』
2月にデビューしたアイドルグループ「Sophia la Mode」（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）は4月放送開始のテレビアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』のオープニング主題歌を担当することが決定した。
【写真】テレビアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』より
主題歌は「チャオチャオ（Ciao Ciao）」。作詞を北野ダリ、作曲・編曲を油布賢一 a.k.a KENNYが手がけるキラキラとしたパンクポップナンバーで、作品の明るく賑やかな世界観を彩る楽曲となっている。Sophia la Modeにとって今回が初のアニメオープニング主題歌担当となる。
『一畳間まんきつ暮らし！』は、芳文社『まんがタイムきらら』にて連載中の人気漫画を原作とするテレビアニメ。漫画喫茶を舞台に、個性豊かな仲間たちとの少し不思議で賑やかな共同生活を描くちょいセクシーまんが喫茶コメディーで、ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット「ANiMAZiNG!!!」枠などで放送予定となっている。
今回の決定についてメンバーは「かわいい女の子たちがわちゃわちゃしていて、見ているだけで幸せになれる作品。憧れの東京に上京した私たちも共感しています！“にゃーん！はっぴー！”はライブ前の円陣の掛け声としても大切にしているフレーズ。たくさんの方に愛していただけたらうれしいです」とコメントしている。
