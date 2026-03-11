【ワシントン＝中根圭一】人々を笑わせ、考えさせる優れた研究を顕彰する「イグ・ノーベル賞」の主催者は９日、授賞式の会場を米国から欧州に変更すると発表した。

トランプ米政権による強硬な国境政策を背景に、昨年の式を欠席した米国外の受賞者が相次いだためだ。主催者は「この１年で米国への渡航は安全ではなくなった」との声明を出した。

イグ・ノーベル賞は１９９１年に創設されたノーベル賞のパロディー版で、米マサチューセッツ州のハーバード大などで授賞式が開かれてきた。発表によると、今年はスイスのチューリヒで９月３日に開催し、来年以降は他の欧州の都市とチューリヒで毎年交互に開く。欧州開催は初めて。

靴の臭いを抑える棚を考案し、昨年のイグ・ノーベル賞の「工学デザイン賞」に輝いたインド人受賞者は、査証（ビザ）の発給に７〜８か月を要したため渡米を断念した。米当局による拘束や強制送還などを懸念し、出席を辞退した受賞者もいた。

日本人は過去１９年連続でイグ・ノーベル賞を受賞。昨年は、シマウマ模様の牛には虫がつきにくくなることを突き止めた日本の研究チームが「生物学賞」に選ばれた。