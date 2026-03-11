◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンの吉田正尚選手が試合後、準々決勝以降の戦いを見据えました。

吉田選手は1次ラウンド4試合すべてで4番に座り、全試合でヒットを記録。オーストラリア戦では試合終盤に逆転2ランを放つなど4番としての働きを存分に見せており、ここまで12打数6安打で打率.500、2本塁打、6打点、出塁率.571、長打率1.083と素晴らしい成績を残しています。

「球もしっかり見えている。打つべき球を打って、強いスイングでコンタクトできていればいい」とバッティングの好調ぶりを語った吉田選手。

4番を務めることには「皆さんいいバッターばかりなので、4番目ではないが“線”となって。全員どこからでも点が取れると思う」と、あくまで打線の1人であると強調しました。

日本での1次ラウンドを終え、いよいよ始まるアメリカでの準々決勝以降の戦い。「ここからの一戦一戦はもっとしびれる雰囲気に」と語ります。

また「(試合が行われる)マイアミはラテンの雰囲気もあるしすごくにぎやかで騒がしいところでのゲームになると思う」と、球場の雰囲気にも言及し戦いを想定しました。

準々決勝の相手はプールDのドミニカ共和国かベネズエラ。「どちらも素晴らしい選手ばかり」と語った吉田選手は、「僕らは優勝を目指しているので、そこ(準々決勝)も勝ってあと3つ一戦必勝を続けていきたい」と連覇へ向け意気込みました。