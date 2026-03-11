高卒就職者の早期離職を防ぐ「親子体験型イベント」を、新橋で開催
キャリアスタートは3月14日、就職を控えた高校生とその保護者を対象とした「どうせ分かってもらえないをなくす親子体験型イベント」を、新橋アイマークビル3階で開催する。時間は12：00〜14：00。
就職予定者を対象に開催されたイベントの様子
同イベントは、高卒者の約4割が3年以内に離職しているという現状を受け、入社前のイメージギャップ解消や家庭でのサポート体制強化を目指すために実施する。
若者が直面する悩みの相談相手は親が最多である一方、世代間ギャップにより「話しても分かってもらえない」と孤立するケースも少なくない。そこで同イベントでは、生徒が職種体験や目標設定ワークに取り組むとともに、親子で同じ情報を共有し、相談しやすい関係性を築く場を提供する。
職場だけでなく家庭での支えを構築することで、入社後の不安や孤独感を軽減し、持続可能な就労を支援する。当日は東京都港区の会場にて、社会人としての実感を養うワークショップや保護者向けの関わり方に関するレクチャーを実施予定。
就職予定者を対象に開催されたイベントの様子
同イベントは、高卒者の約4割が3年以内に離職しているという現状を受け、入社前のイメージギャップ解消や家庭でのサポート体制強化を目指すために実施する。
職場だけでなく家庭での支えを構築することで、入社後の不安や孤独感を軽減し、持続可能な就労を支援する。当日は東京都港区の会場にて、社会人としての実感を養うワークショップや保護者向けの関わり方に関するレクチャーを実施予定。