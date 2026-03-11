ベビースターラーメンのテーマパークで、恐竜と踊るプロジェクションマッピングショー開催
おやつタウン(三重県津市)は3月20日から、映像とダンスを融合させた「夢のプロジェクションマッピングショー〜恐竜と一緒に・ぴょんぴょんダンス〜」を開催する。
プロジェクションマッピングショー
同イベントは、天井や壁面を駆使した臨場感あふれるプロジェクションマッピングと、ゲスト参加型ダンスを融合させた新感覚エンターテインメント。
劇中には、おやつをモチーフにした個性豊かな恐竜たちが登場し、時空を旅するワクワク感を演出する。登場するキャラクターは、冒険家の女の子「ココ」や、カラフルな「キャンディーグミ」、元気な「パンパン」、頼もしい「チョコ」など。
登場キャラクター
最大の見どころは、恐竜たちが現代へタイムスリップして繰り広げるゲスト参加型のフィナーレ。子どもから大人まで楽しめる「ぴょんぴょんダンス」を通じて、観客とキャラクターが一体となってジャンプし、笑顔あふれる感動体験を提供する。
