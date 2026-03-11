熱海のいちごスイーツ専門店に、期間限定「ごろごろいちごスムージー」登場
フジノネが運営する熱海のいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」は3月1日、期間限定メニュー「ごろごろいちごスムージー」(1,000円)を発売した。
ボンボンスムージー｜
同商品は、シャリっとした口当たりにリニューアルした「ボンボンスムージー」に、いちごをごろっとのせた期間限定メニュー。熱海の街歩きのお供に最適とのこと。
そのほかにも、さまざまないちごスイーツを取りそろえる。「あふれる100粒パフェ」(9,000円)は、静岡県産いちごを100粒も使用したパフェ。練乳やチョコソースなど4種のソースで味の変化を楽しめる。2日前までの予約が必要。
あふれる100粒いちごパフェ｜
そのほかにも、「10粒いちごパフェ」や「ごろごろいちごチョコ」など、手軽に食べ歩きができるワンハンドメニューも用意する。
10粒いちごパフェ｜
ボンボンスムージー｜
同商品は、シャリっとした口当たりにリニューアルした「ボンボンスムージー」に、いちごをごろっとのせた期間限定メニュー。熱海の街歩きのお供に最適とのこと。
そのほかにも、さまざまないちごスイーツを取りそろえる。「あふれる100粒パフェ」(9,000円)は、静岡県産いちごを100粒も使用したパフェ。練乳やチョコソースなど4種のソースで味の変化を楽しめる。2日前までの予約が必要。
あふれる100粒いちごパフェ｜
そのほかにも、「10粒いちごパフェ」や「ごろごろいちごチョコ」など、手軽に食べ歩きができるワンハンドメニューも用意する。
10粒いちごパフェ｜