災害時やアウトドアでも迷わず使える！ペットボトル装着型の携帯浄水器が発売
サイテックスは3月上旬、携帯浄水器「モバイルSESERA SYSM1」を発売する。
様々な用途に使える
同商品は、災害時やキャンプ時などに、「迷わず使える」ことを重視し、ペットボトルに付けるだけのシンプルな使い勝手を追求した携帯浄水器。
使用方法
ポケットや防災袋に収まるコンパクトなサイズながら、1本で約200Lのろ過が可能となっている。浄水器メーカーとしての知見を活かし、家庭用浄水器と同じJISS3201のろ過能力試験を実施。安全性にこだわり、使用可能な原水を明確にした。
モバイルSESERAイメージ
日常の持ち出しから家庭や職場での備蓄まで、「水の安心を携帯する」という新たな選択肢を提案する。価格はオープン。直販サイトでは7,200円(税別)での販売を予定している。
