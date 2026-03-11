野球中継を観ながら″ととのう″。北海道のFビレッジに、2つの洞窟空間のサウナオープン
楽久屋は5月、北海道北広島市北海道ボールパークFビレッジ内のSUNNY TERRACEに、新たなサウナ体験施設「洞サウナ(DO SAUNA)」をに開設する。
雪洞(Yukido)〜澄みの空間〜
施設内には、霧とオーロラのような光に包まれるミストサウナ「雪洞(Yukido)」と、重厚な岩の質感とオートロウリュの熱気が特徴のドライサウナ「石洞(Ishido)」という対照的な2つの洞窟空間を設置した。日常の喧騒から離れた圧倒的な没入感を提供する。
石洞(Ishido)〜深まりの空間〜
ラウンジとととのい空間には野球を中継する大型モニターを備えており、"サウナ×観戦"の贅沢体験ができる。
ラウンジ
館内には完全グルテンフリーの玄米うどん専門店「絵空事(えそらごと)」も同時オープンする。北海道産の無農薬玄米を使用し、無添加・低GIの食事を提供することで、サウナ後の身体を内側からケアする「回復食」を提案する。
肉うどん
日本ハムファイターズとも連携し、野球観戦の高揚と静かな安らぎが共存する、地域に根差した新たな「ととのい」の拠点を目指す。
雪洞(Yukido)〜澄みの空間〜
施設内には、霧とオーロラのような光に包まれるミストサウナ「雪洞(Yukido)」と、重厚な岩の質感とオートロウリュの熱気が特徴のドライサウナ「石洞(Ishido)」という対照的な2つの洞窟空間を設置した。日常の喧騒から離れた圧倒的な没入感を提供する。
ラウンジとととのい空間には野球を中継する大型モニターを備えており、"サウナ×観戦"の贅沢体験ができる。
ラウンジ
館内には完全グルテンフリーの玄米うどん専門店「絵空事(えそらごと)」も同時オープンする。北海道産の無農薬玄米を使用し、無添加・低GIの食事を提供することで、サウナ後の身体を内側からケアする「回復食」を提案する。
肉うどん
日本ハムファイターズとも連携し、野球観戦の高揚と静かな安らぎが共存する、地域に根差した新たな「ととのい」の拠点を目指す。