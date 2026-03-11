お笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造の妻・まさみさんが１１日までにブログを更新。８歳次男の手術から１か月となったことを明かし、術後検診の結果を報告した。

まゆみさんは「あれから」と題して記事をエントリーし、「次男君の過剰歯手術から約１ヶ月が経ちました！」と報告。過剰歯とは通常よりも多く生えてくる歯のこと。術後検診を受け、「経過も順調とのことで一安心」とつづった。

歯茎が糸で縫われている様子に「歯茎縫うってヤバいわ…って、パパや私が震えていたけど」と振り返りつつも、「次男君は、一度も痛がることなく順調でした！」と安ど。

一方で、医師からは前歯の裏側にあった過剰歯を取り除いても「周りの永久歯の生え方によっては前歯がハの字に広がったままになってしまう可能性が高い」と説明を受け、今後は矯正の相談に行く予定だという。

「私が子供の頃は数人が矯正してるくらいだったけど 最近、小学生で矯正してる子多い気がする！」と時代の変化を感じつつ、矯正費用について「１００万越えとか言うから 飲んでた飲み物吐き出すくらいビックリした記憶がある！」「うちの子、どうしようかなぁ」と悩んでいた。