◆オープン戦 ロッテ―オリックス（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

オリックス・山下舜平大投手が、５回２／３を４安打３失点、６奪三振で降板した。初回、２死からポランコに四球を与えたものの、落ち着きを失わず。続く岡を１２４キロのカーブで空振り三振に仕留めた。２回は３者凡退に片付けた。

１点の援護をもらった直後の３回、先頭の友杉を四球で出すと、小川にセーフティーバントを決められ、無死一、三塁のピンチを招く。小川に二盗を決められると、続く藤原への４球目が暴投となり、まさかの形で同点に追いつかれた。その後は藤原に左犠飛を許し、勝ち越された。

４回は先頭の岡に中前へ運ばれたが、一塁への素早いけん制でアウトに。後続を断ち切ると、味方に逆転してもらった直後の５回もゼロで切り抜けた。

６回、先頭の藤原を四球で出すと、直後に二盗を許す。１死後、ポランコに右前適時打を浴び、同点にされた。続く岡を三ゴロに抑えたところで、岸田監督は２番手・富山へのスイッチを決断。九里とともに開幕投手候補に挙がる６年目右腕は、最速１５５キロでマウンドを後にした。