李在明（イ・ジェミョン）大統領が昨日（10日）、「在韓米軍が軍事的必要に応じて一部の防空武器を搬出することに反対意見を出しているが、全面的に貫徹できないのが厳然たる現実」と述べた。その間、韓米軍当局は在韓米軍の戦力搬出にあいまいな立場を見せてきたが、李大統領が事実上これを認めた。米メディアでは慶尚北道星州（ソンジュ）に配備されたTHAAD（高高度防衛ミサイル）砲台の一部が中東に移動中という報道もあった。

李大統領は韓国の軍事力レベルが世界5位、年間国防費支出が北朝鮮国内総生産（GDP）の1．4倍という具体的な数値はもちろん、国軍将兵の高い士気と責任感にまで言及しながら「全く懸念する状況ではない」と強調した。国民を安心させようという意図とみられる。しかし国民の安保不安は北朝鮮の通常兵器よりも核武力のためだ。金与正（キム・ヨジョン）労働党部長はこの日、韓米連合演習の開始に合わせて脅威を与える発言をしながら「圧倒的な特殊手段」に言及したが、これは核兵器をいう。現在、在韓米軍の搬出の筆頭候補はパトリオットやTHAADのような防空武器だ。THAADは現在、国内に代替武器がない。そうでなくとも北朝鮮の核ミサイル脅威に対応する手段が不足する中、それまでが減り、実際は懸念される状況だ。

在韓米軍の武器搬出は「韓国は米国の世界軍事戦略変化論理を十分に理解し、戦略的柔軟性の必要性を尊重する」という2006年の合意に基づく。当時、我々の意志と関係なく台湾事態など北東アジア地域紛争に介入する可能性を防ぐためにこのように妥協したが、これにより我々の反対意見を貫徹させることはできなくなった。トランプ政権2期目の「同盟現代化」と重なり、在韓米軍の戦力搬出は今後さらに頻繁になることが予想される。政府は搬出された戦力の任務終了後の即刻復帰に注力し、対北朝鮮戦力の低下を最小化することが求められる。韓米連合訓練の縮小は在韓米軍戦力搬出反対の立場とも矛盾する措置だ。韓米が昨年合意した原子力潜水艦の建造、核再処理およびウラン濃縮許容などわが軍の安保力量を強化する措置も履行に拍車を加える必要がある。これが現時点で李大統領が話した自主国防の核心実践課題だ。