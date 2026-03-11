衆院選で歴史的圧勝を果たした自民党。だが、巨大化した政党の宿命か、各地では保守分裂の地方選が相次ぎ、足元が揺らいでいる。

8日に投開票された石川県知事選では、現職の馳浩氏が僅差で元金沢市長の山野之義氏に敗れる結果に。馳氏には高市早苗首相をはじめ自民の大物議員が続々応援に入るなど自民党挙げての選挙となっていたが、一方の山野氏ももともと自民系で、一部の保守系県議の支援を受け、保守分裂の知事選となっていた。

「馳氏は能登地震への初動対応などで批判を受けていた。そのうえで大票田の金沢市で絶対的な知名度を誇る山野氏に及ばなかった形だ。自民党の組織力をフルに活用した馳氏に対し、ボランティア中心の選挙戦を展開した山野氏の姿勢にも共感が集まっていた」（石川県関係者）

選挙期間中には、馳氏が接戦との情勢から、馳氏と関係の近い高市首相も応援に入り、「総理大臣を呼びつける、こういう知事を失っちゃいかんのです」と馳氏をいじりながら応援したものの、衆院選で地すべり的勝利を起こした「サナエ人気」も通用しなかった形だ。

この知事選の結果に「他人事ではない」と危機感を募らせるのが、2027年春の統一地方選を控える他県の自民関係者だ。

「今のように野党が弱く、自民が強くなりすぎると、敵は野党ではなく自民内にできる。自民の中で権力闘争が起き、保守分裂が起こりやすくなる。こうした保守分裂は数年後も、ときには10年以上経っても禍根を残してしまう。郵政選挙のときに『郵政反対派』の議員についた側と、『刺客』についた側では、今でも仲が悪いことも……」（自民関係者）

実際に、今年に入ってからも保守分裂の選挙は各地で起きている。

1月の福井県知事選では、保守系の福井市議らが擁立した候補が、自民県連内の多数が支援した候補を破り当選。2月の長崎県知事選では、自民党長崎県連が推した新人候補と、自民の一部国会議員や支持団体が推した現職が戦い、県連が推薦した新人候補が当選した。

「統一地方選でも首長選はいくつも予定されている。ここで保守分裂の結果、自民内にしこりが残り、国政選挙で手足となって動く地方議員の結束が崩れると、自民の足腰が弱まる。その後の国政選挙でもぎくしゃくしてしまい、負けにつながるおそれもある」（同）

そして自民がこうした状況に陥るのを待っているのが、野党側だ。

「立憲系は衆院選で大敗して大きなダメージを負ったので、各地の前国会議員や地方議員の間で権力闘争をして分裂している余裕すらないので、分裂できる自民がうらやましいくらいの状態。それでもこれまで地方の首長選で自民が分裂し、ときには漁夫の利を得る形で野党候補が勝ったことが、その後の国政選挙での議席増につながったこともあった。保守分裂による自民の弱体化を待って、なんとか立憲系復活の足掛かりにしたい」（立憲系落選者）

国政では、閣僚などの遅刻をはじめ「ゆるみ」も指摘される高市自民だが、足元の地方がぐらつかないよう、今一度気を引き締める必要がありそうだ。

文/中村まほ 内外タイムス