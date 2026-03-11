¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤¬¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡ÄÂ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¡¡µÞ¤¤ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿×¢ÃÓ¹¯»ÖÏº¤ÏÆÀÅÀµö¤µ¤º
¡þ¥×¥íÌîµå ¥ª¡¼¥×¥óÀï ¥í¥Ã¥Æ-¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹(11Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)
¥í¥Ã¥Æ¤Î3ÈÖ¼ê¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤¬¡¢Â¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ìÌÌ¤Ï¡Ö3-3¡×¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÂÇ¼Ô2¿Í¤ò¥Õ¥é¥¤¤È¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢½çÄ´¤Ë2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Â³¤¯×¢²¬Âç»ÖÁª¼ê¤Ë¤ÏÇ´¤é¤ì¡¢8µåÌÜ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬¤Ï¤º¤ì¤Æ»Íµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµå¤òÅê¤²¤¿Ä¾¸å¡¢¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¤ÏÀ¼¤ò¤¢¤²¤ÆÂ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¡£º¸Â¤ÎÂÀ¤â¤âÎ¢¤ò·Ú¤¯¿¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¡¼¥Á¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¶î¤±´ó¤ê¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢Â¤ò¤«¤Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤Ë°ú¤¤¢¤²¤Æ¹ßÈÄ¡£µÞ¤¤ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç×¢ÃÓ¹¯»ÖÏºÅê¼ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤êÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£¿·½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î30ºÐ¤Ç¤¢¤ë¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥èÅê¼ê¡£¿ÈÄ¹198Ñ¡¦ÂÎ½Å114Ô¤ò¸Ø¤ëÂç·¿º¸ÏÓ¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ç¤Ï69»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç5¾¡5ÇÔ¡¢15¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨4.11¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨¶ì¤·¤ó¤À¥í¥Ã¥Æ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òµß¤¦³èÌö¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£