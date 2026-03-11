モトローラ・モビリティ・ジャパンは、Androidスマートフォン『moto g06』を3月10日に発表した。3月19日より国内各チャネルで販売を開始する予定で、価格はオープンとなる。SIMロックフリーで提供される。

【画像あり】2つの本体カラーを比較

『moto g06』は、コストパフォーマンスを重視したエントリーモデルのスマートフォンだ。AI対応の5000万画素カメラシステムを搭載し、ポートレートモードやナイトビジョンに対応する。ディスプレイは高輝度モードを備え、屋外でも視認性を確保できるとしている。

スピーカーはバスブースト機能搭載のステレオ仕様で、低音再生を強化している。RAMは最大12GBまで拡張可能なRAMブースト機能を備え、ストレージは128GBとなる。バッテリーは5200mAhの大容量で、長時間の使用に対応する。

防水・防塵性能はIP64に対応し、ディスプレイにはCorning Gorilla Glass 3を採用。耐久性にも配慮した設計となっている。また、「かこって検索」やGeminiなどのGoogleサービスにも対応する。

販売チャネルは、公式オンラインストア「MOTO STORE」、Amazon、国内オンラインショップ、家電量販店、MVNO事業者などを予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）