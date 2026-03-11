「この器の大きさよ」北川景子、自身の物まねに反応！ 「バリ似てて草」「声マネ神すぎて震えた」
俳優の北川景子さんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の物まねに反応し、ファンの間で話題となっています。
ファンからは「本人に届いたー！」「景子さま寛大」「この器の大きさよ」や「バリ似てて草」「声マネ神すぎて震えた」「聞けば聞くほど北川景子だ」といった声が寄せられました。
「景子さま寛大」物まねタレントの沙羅さんは7日、自身のXにて北川さんの物まねを披露。映画『ナイトフラワー』の1シーンを再現しています。北川さんはこの投稿を引用し「笑笑笑 私としたことが子どもたちのインフル騒動でこんな素晴らしい動画を見落としていた 沙羅さんすごい!!!!」と反応。また「ありがとうございます！ あまりモノマネしていただくことがなくて…嬉しい」と、沙羅さんに感謝しています。
「景子さんのリポストで飛び起きました!!!!」沙羅さんは北川さんの投稿に「ぎゃ!!景子さんのリポストで飛び起きました!!!! あぁぁぁぁ。。嬉しいです。。。 笑っていただけてよかったです」と返信。驚きつつも素直に喜びを伝えています。今後の物まねにも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)