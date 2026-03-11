実用性を追求したトヨタ・ハイエース専用設計のドリンクホルダーが発売
セイワは2月27日、トヨタ自動車の商用バン「ハイエース」専用設計のドリンクホルダーを、Amazon.co.jpで発売した。
「ハイエース」専用設計のドリンクホルダー
同商品は、ハイエースの車内空間を最大限に活用するために専用設計し、実用性を追求したドリンクホルダー。運転席用、助手席用、およびセットモデルを展開する。
車種専用設計のため、エアコン吹き出し口付近に工具不要で確実に固定できる。ウィンカーレバーの操作を妨げず、ドアミラーの視界も遮らない安全設計も特徴。
太めのペットボトルやコンビニコーヒーなど多様なサイズに対応し、底面クッションにより走行中の振動音も軽減する。外観にはピアノブラック仕上げを採用し、内装との調和も考慮した。
幅広いドリンクに対応
適合車種は、ハイエース(200系)。1型〜3型(2004年8月〜2013年11月までの製造車種)には対応していない。
運転席用、助手席用、運転席・助手席セットをラインナップする。価格はオープン価格(2,680円〜4,980円前後)。
ラインナップ
